Боксерша из Франции поддержала Украину: олимпийская чемпионка не забыла об украинских корнях
Источник:инстаграм Эстель Моссели
Эстель Моссели – титулованная французская боксерша с украинскими корнями. Спортсменка не осталась равнодушной к обострению ситуации в Украине на фоне агрессии России.
Вспомнила свои корни
29-летняя боксерша-любитель Эстель Моссели поддержала Украину в сложные времена. Спортсменка написала трогательный пост на своей странице в инстаграме.
Читайте также Лыжник из Норвегии просит перенести этап из России: он осудил агрессию в отношении Украины
Моссели выложила фотографию в красной одежде и откровенно написала, что ситуация в украинском государстве задела ее до глубины души. Она вспомнила, что именно Украина, это страна ее предков.Интересно. Мать Моссели родом из Казатина (Винницкой области). А отец – из Конго. Эстель родилась уже после переезда во Францию.
Готовы ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Боритесь за нашу свободу. Я обращаюсь к тем, кто готовится к нежелательной войне, и тем, кто страдает от нее сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на земле моих предков. Мир был бы намного лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно,
– говорится в посте спортсменки.
Эстель Моссели / Фото из инстаграма боксерши
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Глава Кремля призвал российские войска войти в оккупированные города, чтобы якобы "урегулировать мир".
Что известно об Эстель Моссели
- 29-летняя боксерша, выступающая в легком весе.
- В Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой-2016 в своем весовом дивизионе.
- Моссели – чемпионка мира, призер чемпионатов Европы и Европейских игр.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!