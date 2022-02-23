Боксерша из Франции поддержала Украину: олимпийская чемпионка не забыла об украинских корнях

Эстель Моссели – титулованная французская боксерша с украинскими корнями. Спортсменка не осталась равнодушной к обострению ситуации в Украине на фоне агрессии России.

Вспомнила свои корни

29-летняя боксерша-любитель Эстель Моссели поддержала Украину в сложные времена. Спортсменка написала трогательный пост на своей странице в инстаграме.

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Моссели выложила фотографию в красной одежде и откровенно написала, что ситуация в украинском государстве задела ее до глубины души. Она вспомнила, что именно Украина, это страна ее предков.

Мать Моссели родом из Казатина (Винницкой области). А отец – из Конго. Эстель родилась уже после переезда во Францию.

Готовы ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Боритесь за нашу свободу. Я обращаюсь к тем, кто готовится к нежелательной войне, и тем, кто страдает от нее сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на земле моих предков. Мир был бы намного лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно,

– говорится в посте спортсменки.



Эстель Моссели / Фото из инстаграма боксерши

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Глава Кремля призвал российские войска войти в оккупированные города, чтобы якобы "урегулировать мир".

Что известно об Эстель Моссели

29-летняя боксерша, выступающая в легком весе.

В Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой-2016 в своем весовом дивизионе.

Моссели – чемпионка мира, призер чемпионатов Европы и Европейских игр.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!