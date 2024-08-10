"Восемь лет без сна": боксерка, попавшая в гендерный скандал, выиграла олимпийское "золото"

В ночь на 10 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже завершились соревнования по боксу в весовой категории до 66 килограммов среди женщин. В решающей битве за "золото" соревновались Иман Хелиф, которая во время турнира попала в гендерный скандал, и китаянка Лиу Ян.

Бой длился все три раунда. Алжирская спортсменка одержала победу единогласным решением судей.

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Многострадальная победа Хелиф

Эта олимпийская золотая медаль стала первой в карьере для 25-летней боксерки.

Это была моя мечта, и сегодня я очень счастлива, что стала олимпийской чемпионкой. Восемь лет тяжелой работы, восемь лет без сна – это фантастика,

– заявила Хелиф после победы.

Смотрите видео с объявлением Иман Хелиф олимпийской чемпионкой

Напомним, в Париже Хелиф оказалась в центре гендерного скандала после победы над итальянкой Анджелой Карини, которая уже на 46-й секунде отказалась от продолжения боя, заявив, что еще никогда не получала столь сильных ударов.

После этого в соцсетях вспомнили, что Хелиф дисквалифицировали на прошлогоднем чемпионате мира из-за проваленного "гендерного теста". Глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев тогда заявил, что по результатам тестов у Хелиф нашли мужские XY-хромосомы.

Несмотря на это МОК допустил алжирскую боксерку к Олимпиаде-2024, заявив, что она выполнила все медицинские требования. Впрочем, это не спасло ее от травли и оскорблений во время Игр в Париже.

. Иман Хелиф родилась и выросла женщиной. Она никогда не идентифицировала себя как трансперсона.

У некоторых цисгендерных женщин есть XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона из-за особенностей полового развития, именно такую особенность и имеет новоиспеченная олимпийская чемпионка.