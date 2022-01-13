Боксер Теренс Кроуфорд подал в суд на промоутера Ломаченко, обвинив его в расизме

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд решил подать иск в суд на своего бывшего промоутера Боба Арума и его компанию Top Rank Boxing. Среди прочего он обвиняет его в расизме в отношении темнокожих боксеров.

Несостоявшийся бой

В августе 2018 года Кроуфорд подписал контракт с Top Rank Boxing на три года. За каждый год контракта промоутеры обещали боксеру проводить по два боя.

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В первый год действия контракта свои условия они выполнили – Кроуфорд провел бои против Хосе Бенавидеса и Амира Хана. Оба боя он выиграл, защитив свой чемпионский титул.

Два боя ему организовали и в третий год действия контракта – он выходил в ринг против Келла Брука и Шона Портера.

А вот за второй год действия контракта Кроуфорд бился лишь однажды – против Эгидиюса Каваляускаса. Хотя сам боксер также хотел провести бой против Эролла Спенса. Но его так и не организовали.

"Его среднее вознаграждение по сделке 2018 года составило примерно 4,5 миллиона долларов за поединок. Таким образом, Top Rank должен Кроуфорду не менее 4,5 миллиона долларов за нарушение соглашения 2018 года, не предоставив Кроуфорду второй бой в течение второго года действия соглашения", – говорится в заявлении.

При этом в жалобе не указан трехмесячный период, когда ни один промоутер не проводил бои из-за пандемии коронавируса. А также не упомянуто о том, что Кроуфорд в это время требовал большую компенсацию за проведение боя без зрителей.

Всего сумма иска – почти 10 миллионов долларов. Еще 5,4 миллиона долларов боксер требует в качестве компенсации за то, что Арум и Top Rank не только не продвигали боксера, но и нанесли ущерб его репутации.

Обвинения в расизме

Иск состоит из 23 страниц. Во введении боксер и его адвокаты указывают на расизм со стороны Арума.

Поскольку это бокс, спорт с пестрой историей, и поскольку Арума уже считают просто сварливым старым белым мужчиной, Арум продолжает делать расистские и полные нетерпимости заявления, а также целенаправленно наносить ущерб репутации черных боксеров без последствий для себя. В основном это связано с тем, что пострадавшие боксеры с долгосрочными контрактами в Top Rank опасаются, что если заговорят, то будут отстранены от ринга и не будут иметь возможности сражаться в течение срока действия их контракта. А это может быть от 5 до 7 лет,

– говорится в заявлении.

В качестве примера приводится то, что Top Rank не нанесли логотипы Black Lives Matter во время боксерских боев, когда в США было активным протестное движение. Кроме того, в руководстве Top Rank нет ни одного темнокожего человека.

Однако все многочисленные обвинения в расизме, выдвинутые Кроуфордом, есть только во вступлении к жалобе, и не включены ни в одну из шести отдельных причин исков против промоутерской компании.

Боб Арум уже отреагировал на эти обвинения. Он назвал их "несерьезными" и "злобной попыткой вымогательства".

"Иск Кроуфорда против Top Rank является несерьезным. Его подлые обвинения в расизме являются опрометчивыми и неоправданными. Он это знает, и его адвокат это знает. Я провел всю свою рабочую жизнь как чемпион среди темнокожих боксеров, латиноамериканских боксеров и боксеров с разными цветами кожи. Я не сомневаюсь, что суд рассмотрит дело Кроуфорда как злостную попытку вымогательства", – заявил Арум.

Стоит отметить, что Боб Арум является промоутером украинца Василия Ломаченко.