Боксер Продан завершил взвешивания перед боем со словами "Слава Украине": видео

Максим Продан проведет бой в Лондоне перед поединком Александра Усика. Украинский боксер в патриотическом стиле завершил традиционное взвешивание.

Патриотический поступок Продана в Лондоне

28-летний украинский боксер проведет бой в Лондоне. Максим Продан выйдет на ринг против албанца Флориана Марку.

Это стоит увидеть Украинца толкнули на дуэли взглядов: едва не произошла драка перед боем Усика – видео

Соперник украинца второй раз подряд попытался спровоцировать драку между боксерами. Первым на весы стал албанский боец, которого прикрывали курточкой. Кажется, он во время взвешивания даже снял трусы. Продан с серьезным лицом стал на весы вторым.

Марку провалил взвешивания. Он показал вес 147.4 фунтов. Лимит дивизиона – 147 фунтов ровно (66,678 кг). У Флориана есть два часа, чтобы привести вес в норму.

После этого боксеры провели финальную дуэль взглядов. Продан накинул на плечи необычный флаг, который был разделен на две части – на одной был "сине-желтый" флаг, а рядом с ним итальянский.

Марку снова много говорил Максиму, но в украинца даже не пошевельнулась бровь. Провокации албанца снова провалились. Впервые он попытался вытащить Максима на драку во время первой дуэли взглядов, толкнув украинца. После чего Продан закричал на весь зал лозунг "Слава Украине!" и "Forza Italia", что переводится, как "Вперед, Италия".

Видео финальной дуэли взглядов Продана и Марку: смотрите видео

Почему украинец произнес итальянский лозунг? Максим сам родом из Украины, но проживает в итальянском городе Милан.