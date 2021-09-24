Патріотичний вчинок Продана у Лондоні

28-річний український боксер проведе бій у Лондоні. Максим Продан вийде на ринг проти албанця Флоріана Марку.

Це варто побачити Українця штовхнули на дуелі поглядів: ледь не сталась бійка перед боєм Усика – відео

Суперник українця вдруге поспіль спробував спровокувати бійку між боксерами. Першим на ваги став албанський боєць, якого прикривали курточкою. Здається, він під час зважування навіть зняв труси. Продан із серйозним обличчям став на ваги другим.

Важливо! Марку провалив зважування. Він показав вагу 147.4 фунтів. Ліміт дивізіону – 147 фунтів рівно (66,678 кг). У Флоріана є дві години, щоб привести вагу в норму.

Після цього боксери провели фінальну дуель поглядів. Продан накинув на плечі незвичайний прапор, який був поділений на дві частини – на одній був "синьо-жовтий" прапор, а поруч із ним італійський.

Марку знову багато говорив до Максима, але в українця навіть не поворушилась брова. Провокації албанця знову провалились. Вперше він спробував витягнути Максима на бійку під час першої дуелі поглядів, штовхнувши українця. Після чого Продан закричав на увесь зал гасло "Слава Україні!" та "Forza Italia", що перекладається, як "Вперед, Італія".

Відео фінальної дуелі поглядів Продана та Марку: дивіться відео

Чому українець промовив італійське гасло? Максим сам родом із України, але проживає в італійському місті Мілан.