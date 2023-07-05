Экс-чемпион Европы WBO попал под обстрел россиян в Херсонской области

Непобежденный украинский боксер Олег Малиновский чуть не погиб в Херсонской области. Автомобиль с гуманитарной помощью, где был Олег, попал под обстрел российских захватчиков.

Бывший чемпион Европы по версии WBO Олег Малиновский присоединился к волонтерскому движению. В составе команды благотворительного фонда он помогает людям, пострадавшим в результате российской агрессии.

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Россияне обстреляли волонтеров

Во время одной из поездок к жителям Херсонской области автомобили волонтеров попали под обстрел российских террористов. Об этом сообщил Малиновский в своем Instagram. Рядом с бусами было несколько прилетов снарядов, осколки которых попали в автомобили.

"Уехали из села Садовое Херсонской области. Привозили людям помощь. Попали под обстрел.

На первом нашем авто лобовое стекло разбито, метрах в 10 от него упал снаряд. Второй бус пробило насквозь. В третьем бусе, в котором я выезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробитые насквозь.

Самое главное, что все целые и здоровые", – рассказал Малиновский.

Бус Олега Малиновского пострадал от обстрела / instagram.com/malinovskiyoleg_malina