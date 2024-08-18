Спецслужбы Латвии вызвали на допрос боксера, заявившего о получении российского паспорта

Бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов провел беседу со Службой государственной безопасности Латвии. Спортсмена вызвали на допрос из-за провокационного заявления.

13 августа Никита Смирнов сообщил в своем инстаграме, что получил российское гражданство. Новость живо подхватили различные медиа.

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Неудачная шутка могла завершиться уголовным делом

Через некоторое время Смирнов написал, что это была шутка, которой он хотел высмеять журналистов. Боксер добавил, что он живет в замечательной стране и не собирается обменивать свой латвийский паспорт.

Несмотря на опровержение, Смирнова вызвала на беседу Служба государственной безопасности Латвии. Сотрудники не обнаружили признаков преступления в действиях спортсмена. Однако его предупредили о возможной уголовной ответственности за публичные заявления, которые противоречат национальным интересам Латвии. Ведь Россия развязала войну против Украины, а такие высказывания могут создать впечатление поддержки агрессора.

В ведомстве отметили о недопустимости заявлений, которые могут сыграть на руку врагу. Публичные лица должны обдумывать свои высказывания, поскольку за восхваление и оправдание военных преступлений России предусмотрена уголовная ответственность.

Что известно о Смирнове