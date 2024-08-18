13 серпня Нікіта Смірнов повідомив у своєму інстаграмі, що отримав російське громадянство. Новину жваво підхопили різноманітні медіа.

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Невдалий жарт міг завершитися кримінальною справою

Через деякий час Смірнов написав, що це був жарт, яким він хотів висміяти журналістів. Боксер додав, що він живе в чудовій країні та не збирається обмінювати свій латвійський паспорт.

Попри спростування, Смірнова викликала на бесіду Служба державної безпеки Латвії. Співробітники не виявили ознак злочину в діях спортсмена. Однак його попередили про можливу кримінальну відповідальність через публічні заяви, які суперечать національним інтересам Латвії. Оскільки Росія розв'язала війну проти України, а такі вислови можуть створити враження підтримки агресора.

У відомстві наголосили про неприпустимість заяв, які можуть зіграти на руку ворога. Публічні особи повинні обдумувати свої вислови, оскільки за вихваляння та виправдання воєнних злочинів Росії передбачено кримінальну відповідальність.

Що відомо про Смірнова