Боксер Мэнни Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин

Боксер Мэнни Пакьяо решил продолжить свою политическую карьеру. Он будет баллотироваться на президентских выборах на Филиппинах.

О том, что Пакьяо будет одним из кандидатов на участие в выборах президента Филиппин, было известно еще в конце 2020 года. Тогда его избрали лидером правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия – Сила народа). Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте тоже входит в партию PDP-Laban.

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"Я смело принимаю вызов баллотироваться в президенты Филиппин. Нам нужен прогресс. Нам нужно победить бедность. Нам нужно правительство, чтобы служить нашему народу с честностью, состраданием и прозрачностью. Время пришло. Я готов принять вызов лидерства", – написал по этому поводу Пакьяо.

Отметим, что Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016 году он стал сенатором.

Отметим, что свой последний бой на профессиональном ринге Пакьяо провел в ночь на 22 августа. Он уступил чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу решением судей.

Стоит отметить, что Мэнни Пакьяо – 42 года. Первый бой на профессиональном ринге он провел еще 22 января 1995 года. За свою профессиональную карьеру он был чемпионом мира в восьми весовых категориях – от самой легкой (до 50,8 килограмма) до первой средней (69,9 килограмма).