Полномасштабное вторжение России в Украину помогло понять, кто является патриотом Украины, а кто только притворялся им. Имя одного из таких есть Александр Егоров.

-В прошлом украинский боксер, а ныне представитель российского триколора выступил на боксерском шоу в Ташкенте, сделанном в честь ежегодного конгресса Всемирного боксерского совета. Однако Александру Егорову круто не везет. Судьба повернулась к нему спиной. Может, это карма за измену Украины?

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Что-то предателю тотально не везет

В Ташкенте предатель Украины закончил свое сражение уже во втором раунде. Узбек Абдумалик Халокову мощным ударом положил Егорова на настил ринга, с которого он не смог вовремя подняться к отчислению судьи. Александр был шокирован таким нокаутом соперника.

Это поражение стало для боксера-изменника уже 9-е подряд на профи-ринге. Три из них были в поединках, которые проходили на территории страны-агрессора.

Видео нокаута для предателя Егорова

Последний раз Егоров побеждал еще зимой 2018-го, когда боксировал в столице Украины.

Интересно, что перед поединком был опубликован традиционный постер вечера бокса. На нем свое место занял и Егоров. Однако есть большое НО. Позади боксеров изображены флаги стран, под которыми они выступают. Так вот за спиной предателя Егорова развевается украинский флаг, а не русский, который он сознательно избрал.



Предатель Егоров под украинским флагом / Фото LIFT Promotions