Боксер из Марокко укусил соперника в стиле Тайсона: курьезное видео с Олимпиады

Олимпийские игры в Токио запоминаются не только яркими победами и рекордами, но и курьезными эпизодами. Один из них произошел в боксерском поединке.

Фанат Тайсона или Редкача на Олимпиаде

Бой между марокканцем Юнесом Баала и Дэвидом Ньике из Новой Зеландии отметился эпическим моментом. Баала включил режим Майка Тайсона и оставил след на теле своего соперника.

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Боксер из Марокко укусил Ньике за ухо. Сделал он это так незаметно, что рефери никак не отреагировал на скандальный поступок Юнеса. Однако даже такая выходка не помогла ему праздновать победу во встрече.

Баала укусил Ньике: видео

Кто кусал за ухо своего соперника

Первой в памяти вспоминается выходка Майка Тайсона во втором бою против Эвандера Холифилда. Холифилд несколько раз головой ударял соперника. Такое поведение не понравилось Тайсону. В третьем раунде произошел беспрецедентный случай. Майк откусил Эвандеру кусок уха.

Также такими провокационными действиями отмечался украинец Иван Редкач. В декабре 2020 года наш боксер в 10-м раунде укусил экс-чемпиона Дэнни Гарсию. Редкач укусил соперника между плечом и шеей, перед тем, как их разнял арбитр.