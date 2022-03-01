В бою под Харьковом погиб 19-летний экс-биатлонист Евгений Малышев

Уже 6 день Украина крепко держит свою оборону от оккупантов из России. К сожалению, российская агрессия отняла жизнь у юного защитника Евгения Малышева.

Во вторник, 1 марта, сообщили, что в бою под Харьковом погиб бывший биатлонист Евгений Малышев. Экс-спортсмен оборонял свой родной город.

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Два года назад биатлонист покинул тренировку с национальной сборной командой среди юниоров

Пока он проходил службу по контракту.

10 марта Евгению мало исполнится 20 лет. Светлая память, герои не умирают!

Спортсменам из России уже нигде не рады. Различные ассоциации постепенно отстраняют атлетов из Российской Федерации от соревнований. С каждым днем ​​все больше организаций выражают позицию по поводу российской агрессии.

Чешские биатлонисты поддержали украинцев. На этапе Кубка мира они выступят с сине-желтыми повязками.

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