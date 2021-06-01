Бойкот журналистам: Уильямс отказалась давать интервью после сложной победы на Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на Ролан Гаррос. Она в сложном матче одолела румынку Ирину Бегу, но отказалась комментировать свою игру после поединка.

Вслед за Наоми Осакой

Серена Уильямс в двух сетах смогла выйти победительницей из противостояния против представительницы Румынии Ирины Бегу. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Однако матч начался не так радостно для американки.

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Серена уверенно повела в партии 5:2, но дальше в игре Уильямс что-то будто сломалось. Она не только подпустила вплотную соперницу и дала перехватить инициативу, но и позволила Бегу выйти вперед в сете – 5:6. Румынка была в шаге от того, чтобы с камбэком взять первую партию. Лишь в последний момент американская теннисистка собралась и перевела сет в тай-брейк. На теннисном корте были качели. Обе теннисистки поочередно брали очки и все никак не могли решить, кто выиграет на тай-брейке. 14 очков от обоих теннисисток увидели фанаты. В итоге – 8:6 первый сет был за Уильямс.

Вторая партия была более уверенной в исполнении младшей Уильямс – 6:2. Серена с трудом прошла первый круг Ролан Гаррос. Похоже, теннисистка осталась недовольна своей игрой. После игры Серена не захотела давать послематчевое интервью, не дав журналисту даже задать вопрос.

Уже поздно... Я ухожу,

– сказала Уильямс и покинула корт.

Возможно, такой жест стал бойкотом от американки. Напомним, что вторая ракета мира Наоми Осака отказалась общаться с журналистами на Ролан Гаррос и была оштрафована. После первого победного матча в Париже японка неожиданно решила сняться с престижного турнира. Теннисистка не выдержала давления в этой сложной ситуации.