Такого в UFC еще не видели

Двойной нокдаун в этом поединке разорвал не только присутствующих, но и поклонников UFC в интернете. Во втором раунде Йонас Билхариньо и Ханаан Кавайхе умудрились отправить друг друга в нокдаун.

Стоит внимания Сквозь преграды к званию чемпионки мира: интервью с Еленой Овчинниковой

Бойцы попали друг другу в пах, упали на канвас и долго не могли подняться на ноги – двойной нокдаун. В соцсетях такой эпизод назвали самым редким нокдауном в истории.

Однако не только этим моментом запомнилось противостояние. В третьем раунде бразилец Билхариньо нанес эффектный удар с разворота прямо в голову соперника. После чего Кавайхе не удержался на ногах и упал на канвас, потеряв ориентацию в пространстве. Вот таким ярким нокаутом завершилось противостояние.

Нокаут от Бирхариньо: видео

31-летний Билхариньо одержал свою 9-ю победу в карьере в ММА при одном поражении в пассиве.

Видео с поединка​