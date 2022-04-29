Бой с Усиком никогда не состоится, – Фьюри в очередной раз заявил об окончании карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри эффектно победил Диллиана Уайта в шестом раунде. После этого поединка он рассказал, что планирует уходить на пенсию.

Фьюри: Я уж точно на пенсии

Ранее Фьюри неоднократно отмечал, что хочет выйти на ринг против Александра Усика. Сам украинец отмечал, что также хочет побоксировать против "цыганского короля".

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Однако сначала Усик должен провести поединок против еще одного британца Энтони Джошуа, активировавшего опцию о реванше. К тому же Фьюри был назначен обязательным претендентом для защиты титула Уайта.

После своего успешного боя, состоявшегося 23 апреля на стадионе "Уэмбли", Фьюри заявил, что хочет закончить свою карьеру.

Он в очередной раз подчеркнул, что бой с украинцем просто невозможен.

"Я уже был абсолютным чемпионом. Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии", – сказал британец.

Также Тайсон считает, что смог бы победить Александра, если бы этот поединок все-таки состоялся.

Бой с Усиком никогда не произойдет, потому что я на пенсии, но скажем, я бы пробил его на ринге. Потому что он из среднего веса,

– заявил Фьюри.

Александр Усик может выйти на ринг против Энтони Джошуа уже 23 июля. Обе команды согласовывают место проведения для реванша. Возможно, он состоится в Саудовской Аравии или Великобритании.