Бой за абсолют под угрозой срыва: поединок Усика с Фьюри может состояться в Англии, – СМИ

Переговоры между представителями боксеров, похоже, зашли в тупик. Эпопея с официальным подписанием контракта на "Бой век" продолжается.

Известный обозреватель бокса Майкл Бенсон у себя в Twitter сообщил, что возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком скорее всего состоится в Великобритании. Впрочем, есть вероятность, что поединок так и не состоится.

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Переговоры зашли в тупик

По словам Бенсона, у Саудовской Аравии очень малые шансы стать хозяином поединка двух звезд хевивейта.

Сообщается, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком теперь с большей вероятностью состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии. Если вообще произойдет. Утверждается, что должен быть "длинный путь" в процессе согласования сделки, которое в финансовом отношении удовлетворит обоих боксеров,

– написал журналист.

Напомним, что переговоры длятся более двух месяцев. Сначала были планы провести поединок в конце февраля или начале марта. Сообщалось, что Усик уже подписал соглашение с Саудовской Аравией о поединке с Фьюри.

Однако стороны никак не могут решить финансовые вопросы. Промоутер "Цыганского короля" Боб Арум считает, что если бой будет проходить в Англии, то большая часть прибыли с билетов должна попасть в карман его клиента. С этим не согласны промоутеры Усика, которые рассчитывают поделить деньги поровну.

Ранее сообщалось, что бой за абсолют состоится 29 апреля. Впрочем, учитывая сложные переговоры, каждому из боксеров могут назначить обязательного претендента на титул, а "Бой век" отложить до лучших времен.