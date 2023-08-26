Строили под Евро-2012, а открывал арену Кличко: что известно о стадионе, где сразится Усик

Считанные часы остались до мегафайта Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Поединок звезд бокса мирового масштаба состоится на польском стадионе Tarczyński Arena во Вроцлаве.

26 августа чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать титулы в поединке с "регулярным" чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на футбольном стадионе во Вроцлаве, где в свое время Виталий Кличко победил польского боксера Томаша Адамека, сообщает 24 Канал.

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Украинец уже побеждал на стадионе во Вроцлаве

Компания K2 Promotions, выигравшая промоутерские торги, не случайно выбрала для поединка арену во Вроцлаве. 12 лет назад, 10 сентября 2011 года, на этом стадионе Виталий Кличко защитил титул чемпиона WBC в битве с польским боксером Томашем Адамеком. Кстати, этот бой стал первым спортивным событием на новой арене, которую готовили специально под чемпионат Европы-2012.

Бой Кличко-старшего с Адамеком проходил при полном преимуществе украинца. В 10-м раунде судьи зафиксировали победу Виталия техническим нокаутом. Тогда этот поединок вызвал безумный ажиотаж в Польше. Виталий Кличко имел статус суперзвезды мирового бокса. Неудивительно, что компания K2 Promotions выбрала именно эту арену для поединка.

Лучшие моменты боя Кличко – Адамек

Специально ради боя Усик – Дюбуа в центре стадиона устроили боксерский ринг, а вокруг разместили дополнительные зрительские места. Болельщики на трибунах смогут наблюдать за перипетиями поединка с помощью больших мониторов, смонтированых над рингом.

Все готово к бою с Усиком / facebook.com/TarczynskiArena

Отметим, что стадион Tarczyński Arena имеет футбольную специализацию. Арена отвечает требованиям высшей четвертой категории УЕФА. Во время Евро-2012 здесь было сыграно три матча, включая игру сборной Польши. Основным пользователем стадиона является местный футбольный клуб Шленск Вроцлав.

К слову, уже 9 сентября на Tarczyński Arena свой матч проведет сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва в рамках отбора Евро-2024 встретятся с командой Англии.