Назвал стиль Усика аматорским: Дюбуа рассказал, как собирается победить украинца

В субботу, 26 августа, "регулярный" чемпион мира по версии WBA Даниэль Дюбуа сойдётся в ринге с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком. Подавляющее большинство людей сходятся во мнении, что выиграть по очкам у британца шансов нет.

Даниэль Дюбуа перед боем против Александра Усика все больше пытается излучать уверенность в своих силах. Андердог настроен серьезно и намерен не затягивать бой, а нокаутировать своего соперника.

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Настроен на жесткое сражение

25-летний британский боксер поделился мыслями перед титульным поединком. Он отреагировал на прогнозы экспертов, которые считают, что его преимуществом являются только габариты, и частично соглашается с этим:

Конечно, говорят, что выиграть решение судей практически невозможно, но это необходимо сделать в любом случае. В Усика аматорский стиль. У него есть работа ног и все такое. Это не секрет. Нужно туда идти и устраивать жестокий бой. Идти туда и запугивать его, и это то, что я хочу сделать. Нужно наносить много ударов. По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение.

Дюбуа заявил, что находится в отличной форме и сделает все возможное, чтобы стать новым чемпионом мира. Он визуализирует постоянно предстоящее сражение и готов сделать следующий шаг в своей карьере.

"Мне нужно пойти туда, быть умным и боксировать так, как никогда раньше не делал. Победа – вот что имеет значение. Мое внимание сейчас сосредоточено только на этом поединке. Я устал и сыт по горло, но я должен продолжать. Это главное.

Представляю ли я, как бью Усика? Всегда визуализирую и остаюсь в этом боевом менталитете. Все время. Это важный момент для меня, огромная возможность. Я будто новый человек. Я чувствую это новый старт в моей карьере. Нужно выиграть любым способом", – сказал британец.

Напомним, что ранее "Динамит" делал дерзкое заявление, в которой рассказывал, что оторвет ноги и сломает тело Усику.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа на стадионе польского Вроцлава "Tarczyński Arena". Перед главным поединком состоится 12 боев в андеркарде. Главное же событие ориентировочно начнется в полночь.