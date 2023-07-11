Выдает желаемое за реальность: Дюбуа увидел страх в глазах Усика

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw в Польше. Это будет первый поединок для обоих боксеров в 2023 году.

В Варшаве, 10 июля, состоялась первая совместная пресс-конференция Даниэля Дюбуа и Александра Усика. Завершилась она битвой взглядов.

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Дюбуа что-то заметил, чего никто не смог

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Только что хорошо разглядел Усика, его размер и все остальное. Я готов к предстоящему вызову. Готов забрать эти пояса. Все меня списывают со счетов, я андердог, но время покажет – выйду на вершину. Заметил страх в глазах Усика (во время дуэли взглядов – прим.),

– отметил британец.

Где-то здесь Дюбуа увидел страх в глазах украинского чемпиона: смотрите видео

Даниэль рассказал, благодаря чему сможет претендовать на победу и заявил о готовности изменить бокс, при этом с уважением высказался об Усике:

"Знаю, Александр – большой чемпион, но мы идем, чтобы творить историю. Он перешел из тяжелого веса в сверхтяжелый. Чувствую, что имею силу, скорость, естественные способности и больше мощности в руках. Чувствую, что моего лучшего бокса будет достаточно. Такие моменты случаются нечасто, такие возможности появляются не всегда, поэтому готов выйти и забрать пояса домой.

Усик – левша, на это нельзя не обращать внимание. Он чемпион мира. Он доказал это. Заявил о себе так, что теперь я хочу выйти в ринг и показать, что голоден до побед. Иду на все жертвы, которые мне нужны. Готов нокаутировать любого, кого должен, чтобы подготовиться, показать шоу и просто изменить бокс".