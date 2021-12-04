Бой украинца Руденко против россиянина Гассиева за чемпионский пояс отменили

25 декабря украинский боксер Андрей Руденко должен был драться против россиянина Мурата Гассиева. Но этот бой отменили. Это должен был быть бой за титул IBF Intercontinental в тяжелом весе.

Перелом руки

Боксеры должны были провести бой 25 декабря в Сочи. Но бой пришлось отменить. Гассиев во время спарринга сломал руку.

Для Руденко этот должен был быть второй бой на территории России. В 2017 году он в Москве уступил еще одному россиянину Александру Поветкину.

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В целом же Руденко на профессиональном ринге получил 34 победы и 5 раз проиграл.

Гассиев проиграл только однажды. И тоже в Москве – украинцу Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. После этого боя он перенес операцию на плече. И из-за рецидива травмы несколько его боев были отменены.