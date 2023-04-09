Соперник для Ломы: Стивенсон ярко победил японца в дебютном поединке – видео

Бывший чемпион мира в двух весовых дивизионах Шакур Стивенсон дебютировал в легком весе. Американец досрочно победил своего соперника в 6 раунде.

В ночь с 8 на 9 апреля в Ньюарке (США) прошел вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. Главным событием шоу стал поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях американца Шакура Стивенсона и японца Шуичиро Йошино. Оба соперника до отчетного поединка не знали горечи поражений, пишет 24 Канал.

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Яркий дебют Стивенсона

Йошино попытался с первых минут поединка захватить инициативу, работая по туловищу Стивенсона. Однако фаворит быстро вернул бой в нужное русло.

Уже во 2-м раунде Шакур отправил японца в нокдаун левым прямым ударом. Работая вторым номером, американец продолжал наносить точные удары по сопернику.

В 4-м раунде Йошино снова оказался на канвасе после правого бокового. Бой превратился в одностороннее избиение. Японец стал пропускать слишком много ударов.

В 6-м раунде рефере остановил поединок после очередного пропущенного удара. Слишком неравными были соперники.

Стивенсон одержал 20 победу на профи-ринге и получил статус официального претендента на титул WBC в легком весе.

Видео лучших моментов боя Стивенкон – Йошино

Напомним, что всеми титулами в легком дивизионе владеет Девин Хейни. На 20 мая запланирован бой абсолютного чемпиона мира с украинцем Василием Ломаченко. Есть вероятность, что в следующем поединке Стивенсон встретится с Ломой. Промоутер обоих боксеров Боб Арум давно обещал организовать мегафайт.