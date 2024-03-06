Арест вместо боя: поединок непобедимого боксера с Украины сорван – что произошло

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко 5 марта должен был провести первый свой бой с декабря 2021 года. Однако его долгожданное возвращение снова не состоялось.

Соперником украинца в шестираундовом поединке должен был стать 40-летний американец Деон Ронни Гейл. Однако их встреча в ринге на арене "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле сорвалась в последний момент.

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Почему сорвался бой Сиренка

Владислав Сиренко рассказал о причинах отмены боя. По словам украинского проспекта, все уже было готово к проведению битвы, но соперник был арестован полицией, когда тот направлялся на арену.

Соперник был арестован до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но бой сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим. Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось практически в последний момент. Я до последнего не знал, состоится ли поединок, или нет. Только в день боя, в 14:00, стало известно, что боя не будет,

– заявил украинец.

Отметим, что это уже второй отмененный бой Владислава Сиренко за последние 12 месяцев. Он должен был вернуться в ринг в марте 2023 года, но тогда травмировал руку и был вынужден делать операцию.

Напомним, что последний раз Сиренко проводил официальный поединок 18 декабря 2021 года. В нем он защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе в бою против другого украинца Андрея Руденка.

Кто такой Владислав Сиренко