Украинский нокаутер защитил титул чемпиона WBC: видео эффектной рубки

В американском Монтебелло состоялся поединок, в котором встречались чемпион WBC Continental Americas Сергей Богачук и американец Натаниэль Галлимор. Поединок длился шесть раундов.

В субботу, 28 января, в Монтебелло (США) в главном поединке вечера в лимите первого среднего веса (до 69,9 килограммов) украинский боксер Сергей Богачук отстоял титул чемпиона WBC Continental Americas в противостоянии с Натаниелем Галлимором, пишет 24 канал.

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Зрелищная победа Богачука

Защита чемпионского пояса не стала легкой прогулкой для украинского боксера. В первом раунде андердог предложил Богачуку очень конкурентный бокс. Американец ямайского происхождения захватил центр ринга и нанес несколько опасных ударов.

В следующих раундах оба боксера устроили настоящую рубку. Соперники обменялись серией мощных ударов и к концу третьего раунда было видно, что уроженец Ямайки ощутимо подсел физически.

В следующей трехминутке Галлимор попытался переломить ход поединка, нанеся болезненный апперкот. Впрочем, это не выбило Сергея из колеи. Украинец продолжал "месить" ударами соперника. Поражение американца было вопросом времени.

В шестом раунде Богачук прижал к канату Натаниеля, не давая ему возможности ответить. Одностороннее избиение американца остановил рефери. Сергей Богачук одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона.

Видео: Богачук победил Галлимора на последних секундах шестого раунда

Отметим, что победа над Галлимором стала 22-й для украинского чемпиона. Все они добыты досрочно. Единственное поражение Богачук потерпел в 2021 году, когда американец Брэндон Адамс отобрал у него пояс WBC Continental Americas.