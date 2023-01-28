В суботу, 28 січня, в Монтебелло (США) у головному поєдинку вечора у ліміті першої середньої ваги (до 69,9 кілограмів) український боксер Сергій Богачук відстояв титул чемпіона WBC Continental Americas у протистоянні з Натаніелем Галлімором, пише 24 канал.

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Видовищна перемога Богачука

Захист чемпіонського поясу не став легкою прогулянкою для українського боксера. В першому раунді андердог запропонував Богачуку дуже конкурентний бокс. Американець ямайського походження захопив центр рингу і завдав кілька небезпечних ударів.

В наступних раундах обидва боксери влаштували справжню рубку. Суперники обмінялися серією потужних ударів і під кінець третього раунду було видно, що уродженець Ямайки відчутно підсів фізично.

У наступній трихвилинці Галлімор спробував переломити хід поєдинку, завдавши болючого апперкоту. Втім, це не вибило Сергія з колії. Українець продовжував "місити" ударами суперника. Поразка американця була питанням часу.

У шостому раунді Богачук прижав до каната Натаніеля, не даючи йому можливості відповісти. Одностороннє побиття американця зупинив рефері. Сергій Богачук одержав перемогу технічним нокаутом і захистив титул чемпіона.

Відео: Богачук переміг Галлімора на останніх секундах шостого раунду

Зазначимо, що перемога над Галлімором стала 22-ю для українського чемпіона. Усі вони здобуті достроково. Єдиної поразки Богачук зазнав у 2021 році, коли американець Брендон Адамс відібрав у нього пояс WBC Continental Americas.