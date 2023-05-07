Родные стены помогли: Канело в бою с двумя нокдаунами эффектно избил Райдера – видео

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес сохранил за собой все 4 пояса абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В зрелищном поединке Альварес изрядно помолотил Райдера.

В Мексике, на арене Estadio Akron в Гвадалахаре, состоялся вечер бокса, организованный компаниями Canelo Promotions и Matchroom Boxing. Главным событием шоу стал поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и временного чемпиона WBO британца Джона Райдера. Канело впервые за последние 11 лет проводил бой на своей Родине, пишет 24 Канал.

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Канело не сумел одержать досрочную победу

Поединок начался с разведки. Однако уже со второй 3-минутки Альварес начал действовать активнее, заставляя соперника уходить в клинч. Мексиканец системно работал по корпусу и голове британца одиночными ударами.

В 3-м раунде Канело разбил нос Райдеру. Временный чемпион ответил апперкотами, пытаясь отогнать оппонента.

В 5-м раунде Райдер пропустил двойку и впервые оказался на помосте. После отсчета рефери бой продолжился.

Видео нокдауна в 5-м раунде

Несмотря на преимущество абсолютного чемпиона, Райдер не собирался вывешивать белый флаг. У британца хорошо проходили удары с дальней и ближней дистанции. Однако это ему не помогло.

На последней секунде 8-го раунда Райдер вторично оказался в нокдауне, но официально он не был засчитан. Получив большое количество ударов, британец не собирался капитулировать и даже выдержал последние чемпионские раунды.

Видео моментов боя Альварес – Райдер

По итогу 12 раундов судьи единогласно отдали победу Альваресу: 120-107, 118-109, 118-109. Эта победа стала 59-й в карьере абсолютного чемпиона.

Следующая цель Каннело – взять реванш за поражение от Дмитрия Бивола, которое он испытал в мае 2022 года.