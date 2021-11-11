Бой Ломаченко против Комми в Украине покажет MEGOGO

Василий Ломаченко проведет второе сражение в 2021 году. Украинский боксер в декабре выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми.

Ломаченко и Комми встретятся в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Бой состоится на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

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В Украине поединок Ломаченко-Комми покажет только платная платформа MEGOGO.

Посмотреть бой смогут пользователи MEGOGO, у которых есть подписка на "Спорт" или "Максимальная" за 199 и 299 гривен в месяц соответственно.

Ломаченко – Комми: главное

Василий Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях. На данный момент украинец выступает в легком дивизионе и встретится с Комми именно в этом весе.

После поражения Теофимо Лопесу осенью 2020 года 33-летний украинец не смог добиться реванша с американцем. Потому Василий взялся за бывших соперников Лопеса.

Летом Ломаченко грубо нокаутировал японца Массаеси Накатани, который едва не избил Лопеса. Теперь же Василий будет сражаться против Комми, которого Теофимо нокаутировал в бою за титул IBF.

У 34-летнего Комми серьезный послужной список. Ганец провел 33 поединка, из которых выиграл 30 (27 – нокаутом). В его пассиве три фиаско.

Ломаченко выходил на ринг в профессионалах только 17 раз – 15 побед и две неудачи.