Бой двух боксерских гроссмейстеров: невероятное промо Хейни – Ломаченко

Василий Ломаченко официально получил следующий поединок. Украинский боксер с пророссийским взглядом на религию 20 мая вернется на ринг.

Поединок за абсолют в легком весе между Девином Хейни и Василием Ломаченко состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Это будет вторая попытка украинца стать абсолютным чемпионом мира.

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Боксерское сражение сравнили с шахматной партией

Промоутерская компания Top Rank обнародовала не только дату, место и постер боя, но и поединок. У ролика нет лучших отрезков из встреч Ломаченко и Хейни. боксеров же изобразили в виде шахматных фигур короля с их фамилиями, которые на пути к поединку за абсолют одолели немало соперников.

Девин в видео появился в виде золотой фигуры со всеми выигранными поясами и без флага США, а Василий – белая фигура с сине-желтым флагом в виде ленты.

Промо боя Хейни – Ломаченко

Напомним. что в своем последнем поединке 30 октября 2022 года Ломаченко победил Дженейна Ортиса. Все три судьи отдали победу Василию – 115:113, 116:112 и 117:111. После поединка украинец трогательно вернул выигранный пояс сопернику.

Девин Хейни провел два поединка против Джорджа Камбососа, у которого отобрал и защитил звание абсолютного чемпиона мира. В свою очередь, австралиец отобрал это звание у Теофимо Лопеса, который забрал из-под носа все пояса у Ломаченко еще 17 октября 2020 года.