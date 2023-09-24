Потенциальный соперник Усика: определился обязательный претендент на пояс WBO - видео

В ночь с 23 на 24 сентября в Лондоне прошел вечер бокса. Его главным событием стал чемпионский бой-реванш за звание временного чемпиона WBO между Чжан Чжиллеем и Джо Джойсом.

Это было второе сражение между боксерами. В первом поединке, который спортсмены провели в апреле 2023 года, китаец сенсационно одержал досрочную победу в шестом раунде, тогда врач остановил бой из-за большого отека под глазом Джойса, который не позволял британцу продолжать бой, пишет 24 Канал.

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Чжилей подтвердил, что первая победа была не случайна

В преддверии матча-реванша букмекеры уже не были уверены в победе Джо Джойса, оценивая шансы, как примерно равные. Китаец же снова продемонстрировал, что с ним следует считаться.

40-летний Чжилей досрочно завершил поединок нокаутом уже в третьем раунде. Он в начале боя имел небольшое преимущество, которое довольно быстро реализовал. Китаец ударом навстречу попал правой рукой в голову Джойса. Британец на родной арене упал, рухнув телом вперед, после чего рефери почти сразу остановил поединок.

Смотрите видеообзор боя с нокаутом Чжана Чжилея