В один день с Усиком: бой Беринчик − Наваррете за титул WBO официально состоится 18 мая

Денис Беринчик вскоре может выиграть первый престижный чемпионский пояс. 18 мая украинец выйдет в ринг с Эмануэлем Наваррете.

Украинский боксер Денис Беринчик официально получил шанс стать чемпионом мира. Он проведет бой против мексиканца Эмануэля Наваррете, который владеет титулом WBO во втором полулегком весе.

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Беринчик и Наваррете определят нового чемпиона WBO

Титульный бой состоится 18 мая в американском Сан-Диего. На кону будет стоять основной пояс чемпиона мира WBO в легком весе.

Напомним, Беринчик является обязательным претендентом на титул WBO, поскольку занимает первую строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации. Титул WBO сейчас является вакантным, поскольку предыдущий чемпион Девин Хейни поднялся в первый полусредний вес.

По состоянию на сейчас Украина может похвастаться только одним действующим чемпионом мира по боксу среди профессионалов – Александром Усиком, который в тот же 18 мая подерется за все пояса хевивейта против британца Тайсона Фьюри.

Предыдущий бой Беринчика состоялся в августе 2023 года, тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведа Энтони Йигита. Всего на профи-ринге Денис провел 18 поединков, в которых одержал все победы, из которых 9 нокаутом.