Новая звезда хевивейта не смог нокаутировать экс-чемпиона мира: видео лучших моментов

Американский проспект Джаред Андерсон впервые в своей карьере не смог одержать победу нокаутом. Бывший чемпион мира Чарльз Мартин провел конкурентный бой против восходящей звезды супертяжелого дивизиона.

В ночь с 1 на 2 июля на арене Huntington Center в Толедо (штат Огайо, США) прошел вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. Главным событием шоу стал поединок американского проспекта Джареда Андерсона против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина, пишет 24 Канал.

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Тест для новой звезды хевивейта

Оба соперника провели очень конкурентный бой. Молодой проспект сразу завоевал центр ринга и начал прессинговать опытного Мартина. Экс-чемпион отвечал острыми атаками.

В конце третьего раунда Андерсон правым боковым ударом отправил Мартина в нокдаун. Однако уже в 5-й трехминутке молодому Джареду пришлось демонстрировать стойкость после выпада 37-летнего ветерана.

В конце поединка Андерсон чуть не потерпел поражение. 23-летний американец устоял на ногах после левого прямого за считанные секунды до гонга. Мартин бросился добивать Джареда, но ему не хватило времени.

В итоге судьи отдали победу 23-летнему Андерсону: 98-91, 99-90 и 99-90.

Видеообзор боя Андерсон – Мартин

. Молодой американец впервые в карьере не сумел нокаутировать соперника. В 14 предыдущих поединках Андерсон побеждал досрочно. 23-летний боксер защитил титул чемпиона WBO International, получившего в декабре 2022 года. Ожидается, что следующим соперником Андерсона станет один из топ-10 хевивейта.