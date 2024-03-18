Известный боксер говорит, что его изнасиловали члены Богемского клуба: что известно о громком скандале

Райан Гарсия стал активно обсуждать конспирологические теории в СМИ. Недавно американец признался, что он был изнасилован в детстве во время обрядов в Богемской роще.

20 апреля в Нью-Йорке пройдет бой за звание чемпиона WBC в первой полусредней категории. Обладатель пояса Девин Хейни будет противостоять американцу Райану Гарсии. Последний выиграл 24 из 25 своих поединков на профессиональном уровне.

По теме Возвращение после двух поражений: Джо Джойс нокаутировал Каша Али – видео

Райан верит в Богемский клуб

Гарсия устроил огромный хайп вокруг боя, который в конце концов перерос в теорию заговора. Еще в начале марта бывшая жена Райана сообщила в соцсетях о якобы убийстве спортсмена. Впрочем, позже боксер вышел на связь и опроверг эту информацию. Но при этом боксер предоставил странные объяснения.

У меня нет телефона, я не могу получить доступ к инстаграму. Мои карты заблокированы. Лично я хотел бы просто разослать видео людям, которые любят меня, моим поклонникам, семье. Со мной все в порядке. Я не умер, я верю в Иисуса, все эти слухи – ложь. Меня пытались посадить. Карты блокируют, я не могу получить доступа к своим деньгам., Я не знаю, что происходит,

– сказал Гарсия.

Гарсия – жертва изнасилования?

Позже Райан рассказал дикую историю о своем изнасиловании в возрасте двух лет. Он сообщил, что стал жертвой членов Богемского клуба во время обрядов в Богемской роще.

Они держали меня в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей. Они вывезли меня в лес., Я не шучу, у меня есть чертовы доказательства. Мне плевать, Богемская роща существует. Они связали меня и заставили смотреть. Они насилуют маленьких детей., Вы уже знаете, кто они. Это высшая элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они меня изнасиловали. Могу предоставить доказательства,

– рассказал боксер.

Видео откровенного признания Гарсии:

Читайте также Проблемы с полицией решены: непобедимый украинский боксер возвращается на ринг – дата боя

На этом странные поступки Райана не закончились. На своей странице в инстаграм он опубликовал фото в терновом венке и заявил, что он наконец в безопасности после "трех дней борьбы". Также Гарсия назвал Дэвина Хейни дьяволом. Позже американец написал в твиттере, что "Илон Маск является антихристом", но больше деталей не уточнил.

Что такое Богемский клуб