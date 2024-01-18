Топ-усиление Полесья: игрок сборной Украины присоединился к "волкам" в Испании
Источник:Zorya Londonsk
Дебютант УПЛ житомирское Полесье активно проводит трансферную компанию. Команда Юрия Калитвинцева - один из претендентов на медали чемпионата Украины.
Бывший игрок Динамо и Шахтера Богдан Михайличенко был замечен на тренировке житомирского Полесья. Фланговый защитник присоединился к "волкам" на сборе в Испании.
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Полесье выиграло борьбу за Михайличенко
26-летний латераль попал на видео, которое обнародовала пресс-служба Полесья. Так что в скором времени следует ожидать официального объявления трансфера.
Богдан Михайличенко тренируется с Полесьем / Zorya Londonsk
Отметим, что на Михайличенко претендовал представитель Чемпионшипа Сандерленд, за который выступает Назарий Русин Также в услугах талантливого футболиста был заинтересован один из бельгийских клубов.
Ранее Полесье уже представило первого зимнего новичка команды. Им стал воспитанник лондонского Арсенала Яссин Фортюн. Французский легионер играет на позиции вингера и выступал за юношеские сборные "Ле Блё".
Главное о карьере Михайличенко
- Богдан Михайличенко с 13 лет находился в системе киевского Динамо. За основной состав "бело-синих" сыграл всего 2 матча.
- В чемпионате Украины хорошо зарекомендовал в луганской Заре и каменской Стали.
- В 2020 году стал игроком бельгийского Андерлехта. Однако со временем потерял место в основном составе и перешел на правах аренды в Шахтер.
- В нынешнем сезоне защищал цвета загребского Динамо. Однако в клубе решили досрочно прекратить с ним сотрудничество.
- За сборную Украины Михайличенко сыграл 7 матчей.