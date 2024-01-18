Топ-усиление Полесья: игрок сборной Украины присоединился к "волкам" в Испании

Дебютант УПЛ житомирское Полесье активно проводит трансферную компанию. Команда Юрия Калитвинцева - один из претендентов на медали чемпионата Украины.

Бывший игрок Динамо и Шахтера Богдан Михайличенко был замечен на тренировке житомирского Полесья. Фланговый защитник присоединился к "волкам" на сборе в Испании.

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Полесье выиграло борьбу за Михайличенко

26-летний латераль попал на видео, которое обнародовала пресс-служба Полесья. Так что в скором времени следует ожидать официального объявления трансфера.

Богдан Михайличенко тренируется с Полесьем / Zorya Londonsk

Отметим, что на Михайличенко претендовал представитель Чемпионшипа Сандерленд, за который выступает Назарий Русин Также в услугах талантливого футболиста был заинтересован один из бельгийских клубов.

Ранее Полесье уже представило первого зимнего новичка команды. Им стал воспитанник лондонского Арсенала Яссин Фортюн. Французский легионер играет на позиции вингера и выступал за юношеские сборные "Ле Блё".

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