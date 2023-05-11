Разгром в восемь мячей сделал свое дело: украинский футболист стал чемпионом Нидерландов

Богдан Будко достиг своего дебютного триумфа в европейском футболе. Все сложилось лучше для команды украинца.

Богдан Будко стал чемпионом Нидерналов U-17 в составе АЗ. "Сыровары" громко разгромили своего оппонента накануне тотального триумфа.

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Отборовшись до конца

Богдан Будко, который только зимой перебрался из Шахтера в АЗ в статусе свободного агента, долго своего первого титула в Европе не ждал. Однако путь к чемпионству показался достаточно драматичным. ПСВ, достаточно долго держащийся на лидерских позициях юниорского чемпионата Нидерландов, оступился в последний момент.

"Фермеры" уступили Аяксу (1:3), а вот "сыровары" в свою очередь вовремя разнесли Де Графсхап с невероятным счетом 9:1. В судьбе чемпионства решающей стала разница голов, а она благодаря тотальному триумфу АЗ стала равной с ПСВ – по плюс 23. Команда украинца отставала от своего конкурента на 3 балла, однако у "сыроваров" в активе был еще матч в запасе (против Фейеноорда).

Задача на матч стояла простая – выиграть оппонента, что позволит АЗ поднять чемпионский трофей над головой. Команда украинца уверенно со своей миссией справилась, торжествуя над Фейонордом со счетом 2:0. Таким образом АЗ заслужено и завоевал чемпионство Нидерландов.

Стоит отметить, что Будко в решающем поединке сезона не принял участие. Полузащитник успел отыграть за "сыроваров" 6 матчей за пол сезона, в которых футболист провел на поле около двух сотен минут. На награждение Богдан вышел с украинским флагом на плечах.

Празднование юных чемпионов: