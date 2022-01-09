Богатыри. Стронгмен-шоу: Вирастюк определил сильнейшего стронгмена Украины

На арене в Белой Церкви провели соревнования среди стронгменов. Речь идет о финале "Первой лиги федерации стронгменов Украины".

Главным рефери соревнований был Василий Вирастюк. Дважды сильнейший на планете. Участниками соревнований стали 7 мужчин. Они выполнили по 6 упражнений.

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Первый этап соревнований

Первым упражнением является эстафета. Она состоит из 2 этапов:

айсленд-кросс, весом 120 килограммов, который надо перенести на расстояние 20 метров;

затем надо как можно быстрее поднять на плечи "коромысло" весом 370 килограммов и финишировать с ним на расстоянии 20 метров.

Спортсмен готовится к айсленд-кроссу / Скриншот из программы "Богатыри"

Согласно жеребьевке действующий чемпион Богдан Копыл начал соревнования. Завершил дистанцию спортсмен с результатом в 34,16 секунды.

Далее первый этап прошли стронгмены со следующими результатами:

Алексей Бирюков – 35,15 секунды;

Олег Силка – 47,09 секунды;

Андрей Бурденюк – 51,81 секунды;

Зато спортсмен Роман Лукьянчук не прошел дистанцию. "Коромысло" стронгмен пронес всего более 8 метров из 20 необходимых.

А вот стронгменам Юрию Руденко и Артуру Марчуку времени не хватило. Заметим, что этот этап соревнований спортсмен должен пройти не дольше чем за 1 минуту.

Результаты первого этапа соревнований / Скриншот из программы "Богатыри"

Эстафета овер-хед

На втором этапе соревнований спортсмены должны поднять над головой 6 орудий за 1 минуту. Первое орудие, которое должны поднять стронгмены, весит 75 килограммов. Зато шестое, самое тяжелое – 140 килограммов.

Упражнение овер-хед / Скриншот из программы "Богатыри"

Результаты эстафеты овер-хед / Скриншот из программы "Богатыри"

Прогулка фермера

Экватором соревнований стала так называемая прогулка фермера. Стронгмены должны поднять 2 чемодана весом 150 килограммов каждая.

Вес чемодана – 150 килограммов / Скриншот из программы "Богатыри"

Спортсмены на скорость должны пронести груз на расстояние 20 метров.

Результаты эстафеты с чемоданами / Скриншот из программы "Богатыри"

Стронгмен выполняет упражнение с чемоданами / Скриншот из программы "Богатыри"

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Богатырская эстафета

Четвертое упражнение – это также богатырская эстафета, которая состоит из двух элементов:

кантование шины весом 360 килограммов 5 раз;

пересечение между ногами гири утка, весящего 180 килограммов на расстояние 20 метров.

Вес шины – 360 килограммов / Скриншот из программы "Богатыри"

Четвертый этап соревнования в Белой Церкви / Скриншот из программы "Богатыри"

Результат четвертого этапа / Скриншот из программы "Богатыри"

Пятый этап и финал соревнований

Пятым упражнением для стронгменов стало переброска предметов через разную высоту. Речь идет о таких предметах и высоте:

резиновый шар – 90 килограммов – высота планки 170 сантиметров;

мешок – 100 кг – высота планки 170 сантиметров;

колесо – 95 килограммов – высота планки 150 сантиметров;

резиновый шар – 100 килограммов – высота планки 140 сантиметров.

Упражнение пятое в Белой Церкви / Скриншот из программы "Богатыри"

Результат пятого этапа / Скриншот из программы "Богатыри"

А вот финальным упражнением для стронгменов в Белой Церкви стала становая тяга платформы с автомобилем, весом 1,5 тонны. За 1 минуту спортсмен должен выполнить как можно большее количество повторений упражнения.

Становая тяга платформы с авто / Скриншот из программы "Богатыри"

Победу на соревнованиях в Белой Церкви одержал Богдан Копыл.

Награждение чемпионов / Скриншот из программы "Богатыри"