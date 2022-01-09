Богатыри. Стронгмен-шоу: Вирастюк определил сильнейшего стронгмена Украины
Источник:"Богатыри. Стронгмен-шоу" на 24 канале
На арене в Белой Церкви провели соревнования среди стронгменов. Речь идет о финале "Первой лиги федерации стронгменов Украины".
Главным рефери соревнований был Василий Вирастюк. Дважды сильнейший на планете. Участниками соревнований стали 7 мужчин. Они выполнили по 6 упражнений.
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Первый этап соревнований
Первым упражнением является эстафета. Она состоит из 2 этапов:
- айсленд-кросс, весом 120 килограммов, который надо перенести на расстояние 20 метров;
- затем надо как можно быстрее поднять на плечи "коромысло" весом 370 килограммов и финишировать с ним на расстоянии 20 метров.
Спортсмен готовится к айсленд-кроссу / Скриншот из программы "Богатыри"
Согласно жеребьевке действующий чемпион Богдан Копыл начал соревнования. Завершил дистанцию спортсмен с результатом в 34,16 секунды.
Далее первый этап прошли стронгмены со следующими результатами:
- Алексей Бирюков – 35,15 секунды;
- Олег Силка – 47,09 секунды;
- Андрей Бурденюк – 51,81 секунды;
Зато спортсмен Роман Лукьянчук не прошел дистанцию. "Коромысло" стронгмен пронес всего более 8 метров из 20 необходимых.
А вот стронгменам Юрию Руденко и Артуру Марчуку времени не хватило. Заметим, что этот этап соревнований спортсмен должен пройти не дольше чем за 1 минуту.
Результаты первого этапа соревнований / Скриншот из программы "Богатыри"
Эстафета овер-хед
На втором этапе соревнований спортсмены должны поднять над головой 6 орудий за 1 минуту. Первое орудие, которое должны поднять стронгмены, весит 75 килограммов. Зато шестое, самое тяжелое – 140 килограммов.
Упражнение овер-хед / Скриншот из программы "Богатыри"
Результаты эстафеты овер-хед / Скриншот из программы "Богатыри"
Прогулка фермера
Экватором соревнований стала так называемая прогулка фермера. Стронгмены должны поднять 2 чемодана весом 150 килограммов каждая.
Вес чемодана – 150 килограммов / Скриншот из программы "Богатыри"
Спортсмены на скорость должны пронести груз на расстояние 20 метров.
Результаты эстафеты с чемоданами / Скриншот из программы "Богатыри"
Стронгмен выполняет упражнение с чемоданами / Скриншот из программы "Богатыри"
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Богатырская эстафета
Четвертое упражнение – это также богатырская эстафета, которая состоит из двух элементов:
- кантование шины весом 360 килограммов 5 раз;
- пересечение между ногами гири утка, весящего 180 килограммов на расстояние 20 метров.
Вес шины – 360 килограммов / Скриншот из программы "Богатыри"
Четвертый этап соревнования в Белой Церкви / Скриншот из программы "Богатыри"
Результат четвертого этапа / Скриншот из программы "Богатыри"
Пятый этап и финал соревнований
Пятым упражнением для стронгменов стало переброска предметов через разную высоту. Речь идет о таких предметах и высоте:
- резиновый шар – 90 килограммов – высота планки 170 сантиметров;
- мешок – 100 кг – высота планки 170 сантиметров;
- колесо – 95 килограммов – высота планки 150 сантиметров;
- резиновый шар – 100 килограммов – высота планки 140 сантиметров.
Упражнение пятое в Белой Церкви / Скриншот из программы "Богатыри"
Результат пятого этапа / Скриншот из программы "Богатыри"
А вот финальным упражнением для стронгменов в Белой Церкви стала становая тяга платформы с автомобилем, весом 1,5 тонны. За 1 минуту спортсмен должен выполнить как можно большее количество повторений упражнения.
Становая тяга платформы с авто / Скриншот из программы "Богатыри"
Обратите внимание! Победу на соревнованиях в Белой Церкви одержал Богдан Копыл.
Награждение чемпионов / Скриншот из программы "Богатыри"