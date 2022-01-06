Богатыри. Стронгмен-шоу: Атлеты приложили огромные усилия для победы в решающих соревнованиях

В украинском городе Хуст уже 4 год подряд состоялись решающие "стронгменовские соревнования". В то же время уже в третий раз – Чемпионат мира в весе до 110 килограммов.

За престижный титул соревновались 20 участников из 8 стран – 10 пар в каждом выступлении. Атлеты должны были пройти 3 сверхтяжелых богатырских упражнения.

Обратите внимание Богатыри. Стронгмен-шоу: Атлеты мощно побороли грузовик весом 8,5 тонны

В состав рефери чемпионата вошли:

Василий Вирастюк – двукратный обладатель титула "Самый сильный человек планеты";

Магнус Вер Магнусон – четырехкратный обладатель титула "Самый сильный человек планеты";

Сергей Конюшок – президент "Федерации стронгмена Украины".

Первое упражнение – кантовка покрышки

Таер-флип – это кантовка (перекидывание) покрышки автомобиля весом 320 килограммов 6 раз. У атлетов есть лимит времени – 60 секунд.

В первом упражнении победил Алексей Бирюков (Украина). Второй результат получил Юрий Огоновский (Украина). Третий – Марек Чайковский (Польша).

Богатыри перекидывали покрышки весом 320 килограммов / Скриншот с видео программы

Результаты первого соревнования / Скриншот с видео программы

Второе упражнение – эстафета

Атлет должен приподнять бревно весом 120 килограммов. После этого пронести мешок весом 100 кг на дистанцию ​​20 метров. Тогда снова приподнять бревно и в обратную сторону пронести мешок. Победит тот, кто сделает это быстрее всего. Так участники получат дополнительные баллы, чтобы пройти в финал.

Во втором упражнении победу одержал Давид Шамей (WSF). Вторым был Марек Чайковский (Польша). Третье место завоевал Юрий Огоновский (Украина). Тройка лидеров получила в сумме одинаковое количество баллов, что сравнило их результаты в общей таблице.

Атлеты поднимали бревно весом 120 килограммов и несли мешок весом 100 килограммов / Скриншот с видео программы

Результаты второго соревнования / Скриншот с видео программы

Третье упражнение – фермерская прогулка

Два чемодана по 130 килограммов в каждой руке нужно пронести на расстояние 40 метров. То есть пройти с грузом 2 отрезка по 20 метров. На все это у богатырей тоже есть лимит времени – 60 секунд.

В третьем соревновании победил Илья Ермаченков (Украина), он занял 10-ю строчку турнирной таблицы. Вторым был Виталий Герасимов (Украина), благодаря чему он занял 4 место в общей таблице. И третье – завоевал Евгений Настенко (Украина) и поднялся на 2 место в общей таблице.

Спортсмены несли чемоданы весом 130 килограммов каждая / Скриншот с видео программы

Результаты третьего соревнования / Скриншот с видео программы

Кто попал в финал

По результатам 3 соревнований, из 20 атлетов в финал попало 6 украинцев и 2 поляка. Возглавил финалистов Давид Шамей (WSF) с общим количеством баллов – 53. За ним – Евгений Настенко (Украина) с 50 баллами. В то же время, третье место занял тоже украинец Алексей Бирюков с общим результатом – 47 баллов.