За престижний титул змагались 20 учасників з 8 країн – 10 пар у кожному виступі. Атлети повинні були пройти 3 надважкі богатирські вправи.

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До складу рефері чемпіонату увійшли:

  • Василь Вірастюк – дворазовий володар титулу "Найсильніша людина планети";
  • Магнус Вер Магнусон – чотириразовий володар титулу "Найсильніша людина планети";
  • Сергій Конюшок – президент "Федерації стронгмену України".

Перша вправа – кантування покришки

У першій вправі переміг Олексій Бірюков (Україна). Другий результат здобув Юрій Огоновський (Україна). Третій – Марек Чайковський (Польща).

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Богатирі перекидали покришки вагою 320 кілограмів / Скриншот з відео програми

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Результати першого змагання / Скриншот з відео програми

Друга вправа – естафета

У другій вправі перемогу отримав Давид Шамей (WSF). Другим був Марек Чайковський (Польща). Третє місце виборов Юрій Огоновський (Україна). Трійка лідерів отримали в сумі однакову кількість балів, що зрівняло їхні результати у загальній таблиці.

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Атлети підіймали колоду вагою 120 кілограмів та несли мішок вагою 100 кілограмів / Скриншот з відео програми

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Результати другого змагання / Скриншот з відео програми

Третя вправа – фермерська прогулянка

У третьому змаганні перемогу здобув Ілля Єрмаченков (Україна), він посів 10 сходинку турнірної таблиці. Другим був Віталій Герасимов (Україна), завдяки цьому він посів 4 місце у загальній таблиці. І третє – виборов Євген Настенко (Україна) й піднявся на 2 місце у загальній таблиці.

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Спортсмени несли валізи вагою 130 кілограмів кожна / Скриншот з відео програми

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Результати третього змагання / Скриншот з відео програми

Хто потрапив до фіналу

Отож, за результатами 3 змагань, з 20 атлетів до фіналу потрапило 6 українців та 2 поляків. Очолив фіналістів Давид Шамей (WSF) із загальною кількістю балів – 53. За ним – Євген Настенко (Україна) із 50 балами. Водночас третє місце посів теж українець Олексій Бірюков із загальним результатом – 47 балів.