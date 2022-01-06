За престижний титул змагались 20 учасників з 8 країн – 10 пар у кожному виступі. Атлети повинні були пройти 3 надважкі богатирські вправи.
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До складу рефері чемпіонату увійшли:
- Василь Вірастюк – дворазовий володар титулу "Найсильніша людина планети";
- Магнус Вер Магнусон – чотириразовий володар титулу "Найсильніша людина планети";
- Сергій Конюшок – президент "Федерації стронгмену України".
Перша вправа – кантування покришки
У першій вправі переміг Олексій Бірюков (Україна). Другий результат здобув Юрій Огоновський (Україна). Третій – Марек Чайковський (Польща).
Богатирі перекидали покришки вагою 320 кілограмів / Скриншот з відео програми
Результати першого змагання / Скриншот з відео програми
Друга вправа – естафета
У другій вправі перемогу отримав Давид Шамей (WSF). Другим був Марек Чайковський (Польща). Третє місце виборов Юрій Огоновський (Україна). Трійка лідерів отримали в сумі однакову кількість балів, що зрівняло їхні результати у загальній таблиці.
Атлети підіймали колоду вагою 120 кілограмів та несли мішок вагою 100 кілограмів / Скриншот з відео програми
Результати другого змагання / Скриншот з відео програми
Третя вправа – фермерська прогулянка
У третьому змаганні перемогу здобув Ілля Єрмаченков (Україна), він посів 10 сходинку турнірної таблиці. Другим був Віталій Герасимов (Україна), завдяки цьому він посів 4 місце у загальній таблиці. І третє – виборов Євген Настенко (Україна) й піднявся на 2 місце у загальній таблиці.
Спортсмени несли валізи вагою 130 кілограмів кожна / Скриншот з відео програми
Результати третього змагання / Скриншот з відео програми
Хто потрапив до фіналу
Отож, за результатами 3 змагань, з 20 атлетів до фіналу потрапило 6 українців та 2 поляків. Очолив фіналістів Давид Шамей (WSF) із загальною кількістю балів – 53. За ним – Євген Настенко (Україна) із 50 балами. Водночас третє місце посів теж українець Олексій Бірюков із загальним результатом – 47 балів.