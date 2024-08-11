Богачук в яркой битве уступил американцу, несмотря на два нокдауна в активе: видеообзор боя

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе на "Michelob Ultra Arena" состоялся вечер бокса. Главным его событием стала битва за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

За него соревновались украинец Сергей Богачук и американец Вирджил Ортис. Боксеры продемонстрировали настоящую феерию в ринге, которая длилась все 12 раундов, пишет 24 Канал.

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Как прошел титульный бой

Соперники начали бой почти без разведки. Они выбрасывали много ударов, смело шли на обмены, в которых Ортис выглядел несколько увереннее и имел преимущество в точности.

Еще в стартовой 3-минутке Богачуку удалось отправить Ортиса на канвас. Сначала рефери не засчитал нокдаун, но после просмотра видеоповтора в пятом раунде сообщили, что он все же был.

Как Богачук отправил Ортиса в нокдаун: смотрите видео

В восьмом раунде Вирджил Ортис пропустил левый хук и коснулся перчатками канваса, поэтому рефери засчитал еще один нокдаун. Американец сразу же бросился отыгрывать эпизод и провел очень активно следующие полторы минуты, во время которых Богачук пропустил оверхенд, но устоял на ногах.

С десятого раунда Сергей повышал темп и пытался сближаться с соперником. Украинец наносил многочисленные удары, на которые Вирджил также отвечал, однако из-за усталости они уже не представляли значительной угрозы.

В финальном раунде Богачук едва устоял на ногах, но не остановился и через несколько секунд сам бросился в атаку. Однако завершить битву досрочно ни одному из боксеров не удалось.

Поэтому судьбу поединка определяли судьи, которые раздельным и достаточно противоречивым решением отдали победу американцу – 113:113, 112:114, 112:114. Таким образом украинец потерял пояс временного чемпиона WBC.

Смотрите видеообзор боя Ортис – Богачук

Отметим, что Вирджил Ортис впервые не одержал победу нокаутом. Он триумфовал в каждом из своих 22 боев, но до этого все завершал досрочно.

Для Сергея же Богачука это поражение стало вторым в 26 поединках. В его активе 24 победы, из которых 23 нокаутом.