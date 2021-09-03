Боец на голых кулаках рухнул на пол через 10 секунд после нокаута-фантома: видео

В лиге кулачных боев Mahatch случился странный нокаут. В поединке между Анатолием Савенко и Анатолием Малышом бойцы обменялись серией страшных ударов.

Фантомный нокаут

Малыш из Мукачева и его соперник Савенко из Светловодска устроили жесткий обмен ударами в голову, после которого оба продолжили поединок.

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Однако через 10 секунд, когда противники активных действий не предпринимали, ноги Малыша неожиданно подкосились, и он упал на пол, потеряв сознание.

Видео жуткого эпизода

Как пояснили комментаторы этого события, это был фантомный нокаут – спортсмен напропускал удары, но потерял сознание не сразу, а после паузы.

После того как боец пришел в себя, он проанализировал свое поражение.

"Чувствую себя хорошо. Не понял, если честно, что произошло. В глазах потемнело, упал. Просто на минуту свет выключился. Не от удара. Точно не от удара... Не помню", – прокомментировал Малыш.