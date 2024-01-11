"Ломаченко избил бы его": известный промоутер верит, что украинец сильнее звезды легкого веса

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Несмотря на это, Боб Арум не считает его топовым представителем дивизиона.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о шансах Шакура Стивенсона, Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, являющихся его клиентами, победить чемпиона мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонту Дэвиса.

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Арум считает Ломаченко фаворитом в потенциальном поединке с Джервонтой Дэвисом

Дэвис – отличный боец и объект большого внимания. Конечно, мы хотели бы провести поединок Стивенсона, Ломаченко или Лопеса против него и посмотреть, как хорошо они справятся. Я хочу, чтобы наши ребята выиграли. Все трое избили бы Джервонту,

– сказал Арум.

Напомним, Дэвис последний бой провел в апреле этого года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.

13 апреля 2024 года Василий Ломаченко должен провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом. На кону будет стоять вакантный пояс IBF в легком весе.