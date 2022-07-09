Экс-капитан сборной Украины Лищук выставил на аукцион легендарную футболку, чтобы помочь ВСУ
Источник:фейсбук БК Ровно
Легенда сборной Украины по баскетболу Сергей Лищук приобщился к сбору средств на нужды ВСУ. Баскетболист отдал на аукцион свою игровую футболку "сине-желтых".
Ценный лот от бывшей звезды сборной Украины
Лот от бывшего капитана сборной Украины появился 8 июля на странице баскетбольного клуба Ровно в фейсбуке. Это не просто футболка Сергея Лищука из какого-то матча, а майка, в которой он провел свой прощальный поединок за главную команду страны.
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Аукцион продлится до 12 июля включительно. Цена лота стартует с 2 тысяч гривен. Каждый следующий шаг оценивается в 200 гривен. Свои ставки можно оставлять на странице БК Ровно под постом об аукционе.
Все вырученные от розыгрыша деньги пойдут на нужды украинской армии.
Что известно о Сергее Лищуке
- За свою баскетбольную карьеру поиграл в Украине и за границей – Пульсар, Химик, Азовмарш и испанская Валенсия.
- Провел 50 матчей в футболке украинской сборной и рекордсмен национальной команды за количество очков 596.
- Сейчас президент баскетбольного клуба Ровно, которое и организовало благотворительный аукцион.
- Лищук является многократным призером Украины и обладателем Кубка страны, двукратный обладатель Еврокубка УЛЕБ, финалистом Еврокубка ФИБА и участником Матча всех звезд Еврокубка ФИБА-2007.