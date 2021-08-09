Билодид показала фото с отдыха на Мальдивах после Олимпиады-2020

Дзюдоистка Дарья Белодед первой принесла медаль Украине на Олимпиаде-2020. Она же и первой среди спортсменов отправилась на отдых после соревнований.

Дарья Билодид сумела добыть медаль Украине уже в первый соревновательный день – 24 июля. Украинская дзюдоистка в весовой категории до 48 килограммов завоевала бронзовую медаль.

Как это было Дарья Билодид выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

После соревнований Билодид отправилась в Украину. А уж отсюда – на заслуженный отдых.

Местом своего отдыха Билодид выбрала Мальдивы. 9 августа спортсменка опубликовала первые фотографии с отдыха.

Добавим, что за свое выступление на Олимпиаде Билодид получила 55 тысяч долларов. О том, кто из украинских спортсменов получил больше и за что – читайте по ссылке.