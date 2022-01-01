Билодид, Магучих, Беленюк приняли участие в новогоднем поздравлении Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением. Участие в обращении президента приняли сразу несколько спортсменов.

Спортсмены в обращении Зеленского

Среди действующих спортсменов участие в видеообращении приняли олимпийский чемпион 2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк, бронзовые призеры Олимпиады в Токио Дарья Билодид и Ярослава Магучих.

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Также участие в обращении принял чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев, который сейчас отстранен из-за допинга, и 10-кратный паралимпийский чемпион Максим Крипак.

Среди бывших спортсменов были двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ-одиночке Юрий Чебан и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Зеленский: Герои со сверхвозможностями

В своем обращении президент упомянул о выступлении Украины на Олимпийских играх, где Жан Беленюк добыл для нашей страны единственное "золото".

Как мы радовались каждой медали наших олимпийцев! Кажется, добывали каждую медаль вместе. Бежали рядом с ними, переплывали бассейны и боролись вместе с Беленюком. Как все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозят, а привозят золото в Украину,

– сказал Зеленский.

Президент отметил выступление украинцев на Паралимпиаде, где наша сборная завоевала 98 наград.

"А как мы болели за наших паралимпийцев! 98 медалей... 98 медалей говорят об одном – они не люди с инвалидностью, они – герои со сверхспособностями", – отметил Зеленский.

Президент вспомнил о победе Александра Усика в бою против Энтони Джошуа и выступление Украины на Евро-2020.

А как мы болели за нашу сборную по футболу Евро? Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительных. Украина – в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером,

– пошутил Зеленский.

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