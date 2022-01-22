Били ногами и душили: в Мексике жестоко избили российского чемпиона UFC

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров подвергся жестокому нападению, когда он находился в Мексике.

Конфликтная ситуация возникла после того, как Олег Тактаров вступился за девушку, которая поссорилась с охраной местной гостиницы, сообщил журналист Александр Лютиков.

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По его словам, бойца ударили по затылку, а затем несколько человек били ногами и душили. При этом ноги россиянина стянули леской, а руки заковали в наручники. Это подтверждает сам боец.

Десять человек по мне прыгали. Задыхался. У меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били в голову. Один прыгал на наручниках, которые были застегнуты на руках за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30 – 40 я лежал, не двигался, но меня продолжали бить,

– заявил россиянин.

По мнению Тактарова, это дело рук некоей "супер мафиозной группировки". Он каждую секунду думал, что умрет, однако его успела освободить полиция.

Всех деталей Олег Тактаров раскрывать не стал, потому что до сих пор находится в Мексике и боится за свою жизнь.

Что известно о Тактарове

Олег Тактаров в июле 1995 года выиграл однодневный турнир-восьмерку UFС 6, за что получил пояс. Статус регулярного чемпиона UFC появился лишь в 1997 году, однако в 2020-м бывшие руководители UFC, основатели промоушена Арт Дэйви и Боб Мейровитц, заявили, что Тактарова можно считать первым российским чемпионом UFС.

После окончания спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.