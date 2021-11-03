Билеты на матч Колос – Шахтер будут стоить одну гривну

Ковалевский Колос решил обеспечить себе пылкую поддержку на трибунах во время домашнего матча против Шахтера. Билеты на эту игру продают за одну гривну.

Колос примет Шахтер на своем поле 7 ноября. Игра в Ковалевке начнется в 17:00.

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Билеты на домашние матчи Колосса до этого стоили от 10 до 50 гривен. Однако на игру против Шахтера стоимость билета в любой доступный к продаже сектор составляет 1 гривну.

Причиной для снижения стоимости билетов в Колосе назвали "карантинные ограничения и сложные условия для попадания на стадион, а также с целью поощрить наших пылких и преданных болельщиков".

Те же болельщики, которые купили билеты на матч заранее, стоимость билета смогут использовать как дисконт в клубном фаншопе.

Карантинные ограничения для доступа на стадион

Однако не все желающие смогут попасть на игру Колос – Шахтер. Доступ на стадион разрешен только при наличии одного из следующих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 72 часа до матча;

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который проведен не более чем за 72 часа до матча;

документа, подтверждающего выздоровление человека от COVID-19.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.