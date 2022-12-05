Не верят в Аргентину: мафия Китая продает билеты на "последний матч Месси" в пять раз дороже

Похоже, что персональные фанаты Лионеля не очень-то верят в "альбиселесте" в игре против Нидерландов. Тем не менее, они желают увидеть последний матч Месси за сборную и готовы за это платить.

На чемпионате мира 2022 года продолжаются матчи первой стадии плей-офф. Уже известны четыре четвертьфиналиста турнира, среди которых есть и сборная Аргентины.

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На стадии 1/4 финала Месси и компания сыграют против Нидерландов в Лусаиле. Этот матч вызвал ажиотаж у китайских болельщиков, массово начавших искать и покупать билеты.

Во всем виновата китайская мафия и неверие в Аргентину

Этим воспользовалась местная мафия, которая перепродает тикеты на матч ЧМ-2022. Сообщается, что цена на обычный пробел на игру Нидерланды – Аргентина взлетела в пять раз.

Их продают по 4500 евро, тогда как билеты премиум-класса – 7,5 тысяч. Главной причиной такого интереса является Лионель Месси, который, вероятно, проводит свой последний Мундиаль и может объявить о завершении международной карьеры после турнира.

Судя по всему, китайцы не верят, что Аргентина может пройти "оранжевых". Именно поэтому они допускают, что этот матч станет последним для Лео в футболке сборной.

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Напомним, что на ЧМ-2022 аргентинцы неудачно стартовали, сенсационно уступив Саудовской Аравии (1:2). Впрочем, после этого подопечные Скалони одолели Мексику и Польшу (обе игры – по 2:0) и выиграли группу. В 1/8 финала "Альбиселесте" прошли Австралию (2:1).

Что касается Лионеля Месси, то он за 17 лет наиграл 118 матчей за сборную Аргентины, забив 94 гола. Из них 9 Лео оформил на Мундиалях, опередив по этому показателю Диего Марадону и Криштиану Роналду.

. Матч Нидерланды – Аргентина пройдет в пятницу, 9 декабря, на арене "Лусаил Айконик Стедиум", где через две недели пройдет финал Мундиаля. Начало – в 21:00 по киевскому времени.