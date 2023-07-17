Стартовала продажа билетов на бой Усика против Дюбуа

Во Вроцлаве в конце августа состоится долгожданный бой с участием Усика. Фанаты бокса уже могут приобрести билет – продажа началась.

В понедельник, 17 июля, стартовала продажа билетов на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). Событие состоится 26 августа во Вроцлаве, сообщает 24 Канал.

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Билеты активно раскупают

Самый дешевый билет стоит 49 злотых (454 гривны), стоимость билетов в VIP-ложу составляет от 1999 до 9999 злотых (18 526 – 92 670 гривен). Приобрести можно по ссылке.

По словам главы польской промоутерской компании Knockout Promotions Анджея Василевского, билеты пользуются большим спросом.

Польский рекорд по скорости продажи нескольких тысяч билетов, вероятно, только что побит,

– написал в своем твиттере Анджей.

. Бой состоится 26 августа на арене "Tarczyński Arena" в польском городе Вроцлав. Главным транслятором встречи будет TNT Sports

Напомним, что после двух побед над Энтони Джошуа Усик хотел провести бой за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Но "Цыганский король" вел себя в своем традиционном стиле, устраивая словесные перепалки с украинцем. На этом все и закончилось, а вместо боя века Фьюри решил сразиться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.