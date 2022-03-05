Биатлонный мир вместе с Украиной: IBU изменил свой логотип на сине-желтый цвет

Международный союз биатлонистов (IBU) солидарен с Украиной. Организация сменила лого на цвета украинского флага.

IBU выражает свою поддержку украинскому народу. Теперь главное лого союза сине-желтое.

К стати Сборная Норвегии завоевала "золото" в эстафете и посвятила победу Украине: яркие фото

Кроме того, в IBU пообещали оказать помощь всей украинской биатлонной семье. Там отметили, что готовы помочь тем спортсменам, которые покинут свой дом, а также предоставят необходимое финансовое обеспечение.

IBU организовал сбор средств для украинского отделения Международной организации Красного Креста и других гуманитарных организаций в нашей стране.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный после вторжения России на территории Украины присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.

Биатлонный мир вместе с Украиной / Фото с сайта IBU

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!