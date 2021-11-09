Биатлонисты сборной Украины пропустят первые этапы Кубка мира из-за коронавируса

Некоторые биатлонисты мужской сборной Украины по биатлону пропустят старт нового сезона. Причина в том, что в украинской команде произошла вспышка коронавируса.

Украина не использует полную квоту в Швеции

Пока не известно, кто из биатлонистов сборной Украины сдал положительные тесты на COVID-19 в Норвегии, где команда готовится к сезону. Ситуация может повлиять на состав команды.

Узнайте больше Сборная Украины по биатлону попала на самоизоляцию в Норвегии: есть случай заражения COVID-19

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что решение по составу сборной меняется едва ли не каждую минуту.

По его информации, биатлонисты с симптомами коронавируса пропустят первые два этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Два этапа пройдут в Эстерсунде с 26 ноября до 5-го декабря.

Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, что мы общались с тренером – те, кто имел симптомы, они не будут принимать участие в первых двух этапах. А после сбора поедут сразу в Обертиллах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались,

– сказал Брынзак.

По информации "Суспільне Спорт", биатлонисты мужской сборной Украины прошли полный курс вакцинации перед стартом сезона 2021/2022.

Смотрите также Сборная Украины по биатлону представила новую форму перед Олимпиадой: фото