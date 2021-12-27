UFC представил лучшие нокауты 2021 года: эффектное видео

Ведущий промоушен смешанных единоборств UFC представил лучшие нокауты 2021 года. В подборку включены четыре самые эффектные досрочные победы за последние 12 месяцев.

В нее вошли победы Иржи Прохази, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондеса и Камару Усмана.

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Лучшие нокауты 2021 года в UFC: смотрите видео

По итогам прошлого года лучшим в UFC был назван нокаут в исполнении американца Хоакина Бакли.

Каждый год спортсмены дарят фанатам незабываемые впечатления от своих ударов, вертушек и бэкфистов. Ведь именно за такие яркие эмоции мы любим этот спорт. Надеемся, что в 2022 году зрелищных нокаутов будет еще больше.