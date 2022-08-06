Безус нашел новый клуб: украинец продолжит карьеру на Кипре
6 августа 2022 , 18:35Читати новину українською
Источник:ФК Омония
Украинский полузащитник Роман Безус выбрал новый клуб. Теперь хавбек будет выступать на Кипре за Оманию.
Детали перехода украинца
Предыдущие 6 лет Безус играл в Бельгии. В 2016 году украинец присоединился к местному Сент-Трюйдену, а в 2019-м перешел в Гент.
Стоит внимания Драмбаев посвятил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии отцу, воюющему на передовой
В прошедшем сезоне украинцу удалось впервые завоевать трофей за рубежом. Гент завоевал Кубок Бельгии, в финале одолев Андерлехт. В том матче Роман вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут.
Вскоре Безус прибудет в расположение Омонии для подписания соглашения. Отмечают, что контракт рассчитан на 2 года.
Что известно об украинском игроке
- 31-летний украинский полузащитник – чемпион Украины 2015 года в составе Динамо, трехкратный обладатель Кубка Украины в составе киевлян (2014 – 2015) и "Ворсклы" (2009).
- На уровне элитного украинского дивизиона также заигрывал за Днепр.
- Также Роман - игрок национальной команды. За "сине-желтых" он забил 5 голов в 24 матчах. В последний раз выступал за главную команду страны в июне 2021-го (в матче Евро-2020 со Швецией – 2:1).
- В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах за Гент во всех турнирах, где сбил 3 гола и отдал 5 результативных передач.