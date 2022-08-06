Безус нашел новый клуб: украинец продолжит карьеру на Кипре

Украинский полузащитник Роман Безус выбрал новый клуб. Теперь хавбек будет выступать на Кипре за Оманию.

Детали перехода украинца

Предыдущие 6 лет Безус играл в Бельгии. В 2016 году украинец присоединился к местному Сент-Трюйдену, а в 2019-м перешел в Гент.

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В прошедшем сезоне украинцу удалось впервые завоевать трофей за рубежом. Гент завоевал Кубок Бельгии, в финале одолев Андерлехт. В том матче Роман вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут.

Вскоре Безус прибудет в расположение Омонии для подписания соглашения. Отмечают, что контракт рассчитан на 2 года.

Что известно об украинском игроке